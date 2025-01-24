Поддубный: Путин спас Россию от катастрофы и развала

Президент Владимир Путин смог спасти Россию от развала и катастрофы. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.
Мы все – команда президента. И для нас для всех в этом смысле понятно, что в какой-то момент наш президент буквально спас страну от тяжелейших испытаний, от развала, от катастрофы.
Евгений Поддубный, военкор.
Также он отметил, что не хочет, чтобы "наши дети испытали то, что испытывали когда-то мы – развал страны, жизнь с абсолютно неопределенным будущим".
Во время беседы корреспондент напомнил, что российская армия является самой воюющей и мощной в мире, к тому же она обладает наивысшими компетенциями в области применения боевых беспилотников.
Ранее российский президент заявил, что у страны есть самые современные силы ядерного сдерживания.
Фото: официальный сайт Кремля
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