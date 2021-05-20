Путин заявил, что у России самые современные силы ядерного сдерживания

Глава РФ оценил вооружение армии.

Российский президент Владимир Путин заявил, что у Москвы самые современные силы ядерного сдерживания. Об этом политик сообщил коллегам в рамках проведенного заседания организационного комитета "Победа". По мнению главы государства, позицию Кремля в данной сфере можно "твердо утверждать".

Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке.Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что вооруженные силы страны имеют новый вид стратегического оружия. Речь идет о планирующем блоке "Авангард". Он представляет собой боеголовку межконтинентальной дальности, способную развивать гиперзвуковую скорость. Также Путин заявил о наличии у отечественной армии гиперзвуковых боевых средств, новых авиационных комплексов, для которых нет аналогов в мире.

Путин: Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее "откусить".

Видео: Kremlin.ru