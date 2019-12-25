Житель Ленобласти построил временное жилище для бездомной возлюбленной, но после конфликта с одним из соседей нанес ему тяжелые травмы.

В Петербурге ссора между обитателями шалаша на Черной речке закончилась уголовным делом. Уроженец Ленинградской области, переехавший в город, избил знакомого и нанес ему тяжелые травмы. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

После переезда мужчина поселился в рабочем общежитии, где познакомился с человеком, который свел его с бездомной женщиной. Ради новой возлюбленной житель Ленобласти построил шалаш на берегу Черной речки. Позже там поселились еще несколько человек, в том числе знакомый женщины и другая бездомная, у которой не было обеих ног. Со временем к компании присоединился и первый знакомый главного героя.

Обитатели шалаша вместе попрошайничали, находили еду на помойках и употребляли алкоголь. Одна из женщин забеременела.

Конфликт произошел в ночь на 16 ноября. К шалашу пришли неизвестные и потребовали освободить территорию, угрожая поджечь жилище. Трое человек покинули его, однако женщина без ног самостоятельно выбраться не смогла.

Среди пришедших оказался один из жильцов шалаша. Он объяснил, что хотел забрать паспорт, который оставил женщине. После этого между мужчинами произошла ссора. Уроженец Ленобласти 6 раз ударил знакомого, сломав ему ребра и повредив левую почку.

После нападения мужчина не оказал пострадавшему помощь. По информации пресс-службы судов, потерпевший оставался на траве и ругался.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.

Фото: Piter.TV