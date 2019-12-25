Спортсмен погасил задолженность перед бывшей супругой, когда не смог покинуть Россию после участия в турнире.

В Петербурге футболист выплатил долг по алиментам в размере 6,28 млн рублей после того, как судебные приставы ограничили ему выезд за границу. Исполнительное производство находилось в Приморском районе. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По решению суда спортсмен должен был перечислять на содержание пятилетней дочери сумму, равную 10 прожиточным минимумам. С 2023 года он выступал за зарубежный клуб и жил за пределами России. За это время задолженность по выплатам достигла 6 млн 280 тыс. рублей.

Запрет на выезд помог бывшей супруге добиться погашения долга. Футболист прилетел в Россию для участия в турнире, однако после матча не смог покинуть страну. В течение одного дня он нашел необходимую сумму, полностью выплатил алименты и перечислил 200 тыс. рублей исполнительского сбора.

После этого судебный пристав отменила ограничение на выезд, и спортсмен смог улететь. Бывшая супруга отозвала исполнительный лист. Теперь бывшие супруги договорились решать вопросы выплат без участия приставов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту.

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