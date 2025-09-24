Петербургские юниоры завоевали четыре медали на первенстве России по велоспорту

Награды получены ы индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 15 км среди юношей и девушек в возрасте 15–16 лет.

Сборная СПетербурга успешно выступила на первенстве России по велоспорту на треке, которое прошло в Самаре. В индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 15 км среди юношей и девушек в возрасте 15–16 лет представители Северной столицы завоевали две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись воспитанники ШВСМ по велосипедному спорту и триатлону:

Максим Петухов (юноши) – победитель с результатом 17 минут 55 секунд;

Валентина Голыбина (девушки) – чемпионка, проехавшая дистанцию за 21 минуту 10 секунд.

Серебряные награды также достались спортсменам из Петербурга: Кирилл Зырянов показал время 18 минут 07 секунд, а Эрика Реппо завершила гонку с результатом 21 минута 17 секунд.

Ранее мы сообщили о том, что фигурист Гуменник стал самым упоминаемым спортсменом Петербурга в СМИ.

Фото: Magnific (wirestock)