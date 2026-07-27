Фигурист Гуменник стал самым упоминаемым спортсменом Петербурга в СМИ

Спортивный журналист Павел Богданов объяснил лидерство Петра Гуменника тем, что известность фигуриста вышла далеко за пределы катка.

Согласно совместному исследованию издания "Петербургский дневник" и компании "Медиалогия", фигурист Петр Гуменник возглавил рейтинг самых упоминаемых в медиа спортсменов Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2026 года. За этот период о нем написали более 58 тысяч раз. Сам атлет признается, что не ожидал такой поддержки от болельщиков, отмечая важность того, как люди скандировали его фамилию на трибунах.

Второе место с результатом в 40 550 упоминаний занял главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак. Замкнул тройку лидеров защитник Игорь Дивеев (24 636 упоминаний). В первую десятку рейтинга также вошли другие представители "сине-бело-голубых": Александр Соболев, Луис Энрике, Андрей Аршавин, Педро, Максим Глушенков и капитан Дуглас Сантос. Кроме футболистов, в топ-10 попал главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов.

Спортивный журналист Павел Богданов объяснил лидерство Петра Гуменника тем, что известность фигуриста вышла далеко за пределы катка. По словам эксперта, о спортсмене активно писали в светской хронике в связи с Елизаветой Туктамышевой. Что касается Сергея Семака, то эксперт подчеркнул: сезон для "Зенита" выдался нелегким, а захватывающий финиш чемпионата заставил прессу очень много писать и говорить о главном тренере команды.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга