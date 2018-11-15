Бойцы Росгвардии спасли девушку от хулиганов с "розочкой" в Некрасовском саду

На крик о помощи оперативно отреагировали очевидцы, вызвавшие правоохранителей.

В ночь на 17 августа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Центральному району предотвратили нападение на жительницу Петербурга. Инцидент произошел около полуночи в Некрасовском саду, неподалеку от перекрестка улицы Некрасова и Греческого проспекта. Об этом информирует пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Двое мужчин – 40 и 28 лет – остановили 24-летнюю прохожую и начали к ней приставать, преграждая путь. Когда девушка попыталась уйти, один из злоумышленников разбил бутылку и, вооружившись осколком стекла ("розочкой"), стал угрожать петербурженке.

На крик о помощи оперативно отреагировали очевидцы, вызвавшие правоохранителей. К месту происшествия незамедлительно прибыли два наряда Росгвардии. Правоохранители задержали обоих правонарушителей на месте, применив спецсредства (наручники). При проверке данных выяснилось, что старший из задержанных ранее уже был судим за совершение кражи.

Оскверненный отдых горожан был прерван: агрессивных мужчин доставили в 78 отдел полиции для дальнейшего разбирательства и дачи показаний.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина выстрелил в своего оппонента в Кингисеппе.

Фото и видео: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти