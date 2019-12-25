Мошенники в России стали маскировать вирусные приложения под бонусную программу АЗС

В киберполиции дали советы по тому, как избежать кражи данных из-за загруженного приложения на смартфон.

На российской территории злоумышленники распространяют вирусные APK-файлы под предлогом получения бонусных баллов гражданами на заправку топлива. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские объяснили подписчикам, что фишинговые сайты часто своим дизайном имитируют бренд крупной нефтегазовой компании страны. Аферисты на нем предлагают потенциальным жертвам загрузить якобы официальное приложение для получения бонусов. Также они обещают клиентам предоставить удобный сервис: карту АЗС по всей стране, сведения о доступности топлива и возможность получения скидок. Для убедительности на онлайн-странице публикуются фиктивные отзывы автомобилистов, загрузивших эту программу.

Чтобы обезопасить себя от вирусных APK-файлов, никогда не скачивайте и не устанавливайте приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров или сомнительных сайтов. сообщение от киберполиции

В МВД предупреждают о необходимости проверки того, какие разрешения запрашивает приложение. Также в целях безопасности стоит ставить на гаджеты антивирусную защиту и регулярно обновлять операционную систему смартфона.

МВД предупредило о мошенничестве с заказом такси.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России