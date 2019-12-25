МВД предупредило о мошенничестве с заказом такси

Киберполиция напомнила об опасности сообщения посторонним лицам номер банковской карты, CVC-кода и прочих персональных сведений.

В России распространилась такая криминальная схема обмана, при которой мошенники оформляют заказ такси и для оплаты просят водителя сообщить данные банковской карты и код из SMS-сообщения, а затем похищают денежные средства. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские объяснили пользователям, что подобный сценарий может быть использован в отношении других работников сферы услуг.

Злоумышленники оформляют заказ и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из смс. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги. сообщение от киберполиции

МВД предупредило о мошенниках, просящих забрать посылку.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России