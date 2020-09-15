На улице Маршала Казакова стартовал демонтаж недостроя

Суд признал здание самовольной постройкой.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали снос трехуровневого объекта незавершенного строительства на улице Маршала Казакова. Его планировалось использовать как административно-деловой комплекс, но инвестиционный проект так и не реализовали, и договор аренды участка прекратили, сообщили в ведомстве 19 августа.

Суд признал здание самовольной постройкой. Решение вступило в законную силу, однако добровольно исполнено не было. Демонтаж проводится механическим способом: конструкции разбирают сверху вниз с использованием спецтехники.

В отношении бывшего арендатора будет проведена претензионно-исковая работа по взысканию средств, затраченных городом на демонтаж объекта. Комитет по контролю за имуществом

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Видео: пресс-служба ККИ