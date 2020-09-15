  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 16:49
617
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Маршала Казакова стартовал демонтаж недостроя

0 0

Суд признал здание самовольной постройкой.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга начали снос трехуровневого объекта незавершенного строительства на улице Маршала Казакова. Его планировалось использовать как административно-деловой комплекс, но инвестиционный проект так и не реализовали, и договор аренды участка прекратили, сообщили в ведомстве 19 августа. 

Суд признал здание самовольной постройкой. Решение вступило в законную силу, однако добровольно исполнено не было. Демонтаж проводится механическим способом: конструкции разбирают сверху вниз с использованием спецтехники. 

В отношении бывшего арендатора будет проведена претензионно-исковая работа по взысканию средств, затраченных городом на демонтаж объекта. 

Комитет по контролю за имуществом 

Ранее мы рассказывали о том, что возле "Приморской" снесли незаконный торговый павильон. 

Видео: пресс-служба ККИ 

Теги: кки, снос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии