Возле "Приморской" снесли незаконный торговый павильон

Демонтаж стартовал после отмены судом обеспечительных мер, запрещавших проведение работ.

Около станции петербургского метрополитена "Приморская" завершили демонтаж незаконного торгового павильона площадью порядка 600 квадратных метров.

Как сообщили в городском комитете по контролю за имуществом, четырехэтажное здание построили на участке, который был предоставлен для временного объекта. Его параметры превышали установленные требования, а срок аренды истек в прошлом году.

Снос стартовал после отмены судом обеспечительных мер, запрещавших проведение работ. В результате территорию полностью освободили. Администрация Василеостровского района благоустроит ее с учетом мнения жителей. В отношении бывшего арендатора проведут претензионную работу.

Ранее мы рассказывали о том, что в июле ККИ Петербурга освободил 31 помещение.

Фото: пресс-служба ККИ