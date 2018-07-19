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Возле "Приморской" снесли незаконный торговый павильон
Сегодня, 12:39
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Возле "Приморской" снесли незаконный торговый павильон

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Демонтаж стартовал после отмены судом обеспечительных мер, запрещавших проведение работ.

Около станции петербургского метрополитена "Приморская" завершили демонтаж незаконного торгового павильона площадью порядка 600 квадратных метров.

Как сообщили в городском комитете по контролю за имуществом, четырехэтажное здание построили на участке, который был предоставлен для временного объекта. Его параметры превышали установленные требования, а срок аренды истек в прошлом году. 

Снос стартовал после отмены судом обеспечительных мер, запрещавших проведение работ. В результате территорию полностью освободили. Администрация Василеостровского района благоустроит ее с учетом мнения жителей. В отношении бывшего арендатора проведут претензионную работу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в июле ККИ Петербурга освободил 31 помещение. 

Фото: пресс-служба ККИ 

Теги: демонтаж, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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