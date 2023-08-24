В июле ККИ Петербурга освободил 31 помещение

Большая часть пользователей покинула объекты добровольно.

За июль сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 31 незаконно занятое помещение общей площадью свыше 2,2 тыс. квадратных метров. Об этом рассказали в ведомстве 5 августа.

Большая часть пользователей покинула объекты добровольно, в отношении восьми применялись принудительные меры. В числе освобожденных – помещения, использовавшиеся под склады, жилье, мастерские, офисы, студию красоты и пункт выдачи интернет-заказов.

Все помещения освобождены, опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение. Пресс-служба ККИ

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Фото: пресс-служба ККИ Петербурга (архив)