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В июле ККИ Петербурга освободил 31 помещение
Сегодня, 12:58
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В июле ККИ Петербурга освободил 31 помещение

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Большая часть пользователей покинула объекты добровольно.

За июль сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили 31 незаконно занятое помещение общей площадью свыше 2,2 тыс. квадратных метров. Об этом рассказали в ведомстве 5 августа. 

Большая часть пользователей покинула объекты добровольно, в отношении восьми применялись принудительные меры. В числе освобожденных – помещения, использовавшиеся под склады, жилье, мастерские, офисы, студию красоты и пункт выдачи интернет-заказов. 

Все помещения освобождены, опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее на Piter.TV: на 200 тыс. рублей оштрафован собственник ларьков на Коломяжском проспекте. 

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга (архив)  

Теги: аренда, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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