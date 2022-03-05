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В Парголово снесли несколько заброшенных бытовок
Сегодня, 11:29
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В Парголово снесли несколько заброшенных бытовок

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Объект уже давно не использовали, он был захламлен и находился в аварийном состоянии.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга демонтировали заброшенный самострой площадью 420 квадратных метров, который представлял собой несколько бытовок, соединенных между собой. Об этом сообщили в ведомстве 10 июля. 

Объект уже давно не использовали, он был захламлен и находился в аварийном состоянии: разбились окна, отсутствовали двери, повредилась крыша. Специалисты снесли незаконное сооружение, участок полностью освобожден. 

Ликвидация таких объектов – это не только вопрос соблюдения законодательства, но и забота о безопасности жителей и внешнем облике города. 

Комитет по контролю за имуществом 

Ранее мы рассказывали о том, что за два месяца ККИ освободил 69 зданий. 

Фото: пресс-служба петербургского ККИ 

Теги: демонтаж, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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