В Парголово снесли несколько заброшенных бытовок

Объект уже давно не использовали, он был захламлен и находился в аварийном состоянии.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга демонтировали заброшенный самострой площадью 420 квадратных метров, который представлял собой несколько бытовок, соединенных между собой. Об этом сообщили в ведомстве 10 июля.

Объект уже давно не использовали, он был захламлен и находился в аварийном состоянии: разбились окна, отсутствовали двери, повредилась крыша. Специалисты снесли незаконное сооружение, участок полностью освобожден.

Ликвидация таких объектов – это не только вопрос соблюдения законодательства, но и забота о безопасности жителей и внешнем облике города. Комитет по контролю за имуществом

Ранее мы рассказывали о том, что за два месяца ККИ освободил 69 зданий.

Фото: пресс-служба петербургского ККИ