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За два месяца ККИ Петербурга освободил 69 зданий
Сегодня, 12:28
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За два месяца ККИ Петербурга освободил 69 зданий

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В отношении 15 помещений применялись принудительные меры.

В мае и июне комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил 69 незаконно занятых помещений общей площадью около 5,5 тыс. квадратных метров. Большая часть пользователей покинула объекты добровольно, сообщили в ведомстве 8 июля. 

В отношении 15 помещений применялись принудительные меры. Уточняется, что 30 объектов использовались после окончания срока аренды, 39 занимались без оформления договоров. Речь идет о магазинах, салонах красоты, офисах, отелях, автосервисах, мастерских и складах. 

Все помещения освобождены, опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение. 

Пресс-служба ККИ 

Ранее мы рассказывали о том, что снос нелегальной кальянной стартовал на улице Воскова. 

Фото: пресс-служба петербургского ККИ 

Теги: аренда, кки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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