За два месяца ККИ Петербурга освободил 69 зданий

В отношении 15 помещений применялись принудительные меры.

В мае и июне комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил 69 незаконно занятых помещений общей площадью около 5,5 тыс. квадратных метров. Большая часть пользователей покинула объекты добровольно, сообщили в ведомстве 8 июля.

В отношении 15 помещений применялись принудительные меры. Уточняется, что 30 объектов использовались после окончания срока аренды, 39 занимались без оформления договоров. Речь идет о магазинах, салонах красоты, офисах, отелях, автосервисах, мастерских и складах.

Все помещения освобождены, опечатаны и переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение. Пресс-служба ККИ

Ранее мы рассказывали о том, что снос нелегальной кальянной стартовал на улице Воскова.

Фото: пресс-служба петербургского ККИ