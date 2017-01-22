Снос нелегальной кальянной стартовал на улице Воскова

За фактическое использование земельного участка после прекращения договора аренды образовалась задолженность, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей.

В Петербурге на улице Воскова начался принудительный демонтаж нелегального объекта. По информации пресс-службы Комитета по контролю за имуществом (ККИ), площадь земельного участка, занятого постройкой, составляет 200 квадратных метров. Как видно на кадрах ведомства, в здании располагалась кальянная.

Данный участок был предоставлен под временный павильон общественного питания. Однако после расторжения договора аренды объект освобождён не был. Несмотря на официальное уведомление и предоставленный срок для добровольного демонтажа, бывший арендатор проигнорировал требования властей. Кроме того, за фактическое использование земельного участка после прекращения договора аренды образовалась задолженность, сумма которой превышает 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время городские службы проводят работы по освобождению территории. Судебных запретов на проведение демонтажа не имеется.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе пресекли незаконную торговлю и изъяли товар на 200 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ККИ Петербурга