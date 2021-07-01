В Ленобласти запустили платформу для роботизации производств

Четыре компании получили 79 млн рублей на автоматизацию,

В Ленобласти запустили цифровую платформу robots.813.ru для поддержки промышленной роботизации. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Портал объединяет технологии, экспертные ресурсы и финансовые механизмы.

Первые четыре компании уже получили льготные займы почти на 79 млн рублей по программе "Цифровизация промышленности". "Петербургское стекло" из Лужского района привлекло 48 млн рублей, "СММ-Тяжелое Машиностроение" из Тосно — 16 млн, "Завод Высотных Конструкций" и "ЛОЗ-СЗМА" из Гатчинского округа — 7,6 млн и более 7 млн соответственно.

Платформа разработана региональным Фондом поддержки предпринимательства и промышленности. По словам Дрозденко, сервис избавит руководителей от необходимости искать разрозненные данные по разным источникам.

На заводе "Знамя труда" сменился генеральный директор.

Фото: Piter.tv