На заводе "Знамя труда" сменился генеральный директор

Олег Барабанов занял должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Завод "Знамя труда". Предприятие, принадлежащее бизнесмену, при этом остается под арестом из-за ограничений на акции.
Миллиардер Олег Барабанов возглавил завод "Знамя труда", который специализируется на выпуске продукции для атомной энергетики, промышленности и судостроения. По данным СПАРК-Интерфакс, смена руководителя произошла в первой половине июля.
Это стало уже 6-й сменой генерального директора предприятия с марта 2023 года. Тогда структура Барабанова ООО "Икс 2" приобрела 49% акций завода. Предыдущий руководитель компании Сергей Андрианов покинул должность по состоянию здоровья и проходит лечение. Как сообщил советник бизнесмена Олега Березкина, работа на таком производстве связана с высокой нагрузкой, а Барабанов обладает опытом управления в сложных условиях.
По словам Березкина, предприятие уже выполняет поставки для всех строящихся энергоблоков в России и планирует увеличить объемы выпуска продукции. Завод "Знамя труда" производит арматуру для объектов атомной энергетики, промышленного комплекса и судостроительной отрасли. Среди основных заказчиков предприятия находятся структуры "Росатома", включая "Атомстройэкспорт" и подразделения "Росэнергоатома", работающие на атомных электростанциях. С марта 2025 года, по словам Березкина, все 100% акций завода находятся под контролем ООО "Икс 2". Доля Олега Барабанова в структуре составляет 90%, Михаила Фурмана — 10%.
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