На заводе "Знамя труда" сменился генеральный директор

При этом судебные приставы наложили арест на весь пакет акций предприятия.

Олег Барабанов занял должность временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Завод "Знамя труда". Предприятие, принадлежащее бизнесмену, при этом остается под арестом из-за ограничений на акции.

Миллиардер Олег Барабанов возглавил завод "Знамя труда", который специализируется на выпуске продукции для атомной энергетики, промышленности и судостроения. По данным СПАРК-Интерфакс, смена руководителя произошла в первой половине июля.

Это стало уже 6-й сменой генерального директора предприятия с марта 2023 года. Тогда структура Барабанова ООО "Икс 2" приобрела 49% акций завода. Предыдущий руководитель компании Сергей Андрианов покинул должность по состоянию здоровья и проходит лечение. Как сообщил советник бизнесмена Олега Березкина, работа на таком производстве связана с высокой нагрузкой, а Барабанов обладает опытом управления в сложных условиях.

По словам Березкина, предприятие уже выполняет поставки для всех строящихся энергоблоков в России и планирует увеличить объемы выпуска продукции. Завод "Знамя труда" производит арматуру для объектов атомной энергетики, промышленного комплекса и судостроительной отрасли. Среди основных заказчиков предприятия находятся структуры "Росатома", включая "Атомстройэкспорт" и подразделения "Росэнергоатома", работающие на атомных электростанциях. С марта 2025 года, по словам Березкина, все 100% акций завода находятся под контролем ООО "Икс 2". Доля Олега Барабанова в структуре составляет 90%, Михаила Фурмана — 10%.

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