Особняк Людвига Нобеля в Петербурге передали новому владельцу для реставрации

Судьба находящейся в здании полутораметровой головы Владимира Ленина пока остается неизвестной, поскольку этот объект не относится к предметам охраны памятника.

Заброшенный особняк Людвига Нобеля на Пироговской набережной получил нового пользователя. Здание, которое долго находилось в ведении Санкт-Петербургского университета и постепенно приходило в упадок, передали Северо-Западному региональному центру судебной экспертизы.

Новое учреждение уже приступило к подготовке документов для проведения реставрационных работ. Согласно данным из ЕГРН, с 4 февраля 2026 года объект находится в оперативном управлении ГБУ "Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста России".

Особняк принадлежал Людвигу Нобелю, старшему брату Альфреда Нобеля. Создатель динамита и основатель Нобелевской премии неоднократно бывал в этом доме. В последние годы здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Окна были закрыты металлическими листами и фанерой, часть стекол выбита, а на фасаде появились повреждения декоративной отделки. Из-за заброшенного состояния особняк привлекал внимание любителей подобных объектов, а в социальных сетях появлялись предложения провести экскурсии по зданию, пишет Фонтанка.

После передачи объекта новому пользователю у особняка появилась охрана. Центр судебной экспертизы в конце мая заключил договор на охрану и патрулирование территории памятника.

История здания связана с промышленной деятельностью Людвига Нобеля. Он приобрел фабрику Шервуда на Выборгской стороне и основал на ее месте предприятие, которое позднее стало заводом "Людвиг Нобель". Сам особняк был построен в 1870-х годах, а затем неоднократно расширялся и перестраивался. В 1883 году архитектор Карл Андерсон пристроил к восточному фасаду четырехэтажную часть здания, а последующие работы проводил архитектор Роберт-Фридрих Мельцер.

Особняк является объектом культурного наследия федерального значения. Управление Минкульта по Северо-Западному федеральному округу уже выдало задание на проведение работ по сохранению памятника. Сейчас специалисты занимаются научными исследованиями и подготовкой проектной документации.

В дальнейшем здание планируют адаптировать для современных нужд учреждения. Также разработана концепция создания мемориального музея-кабинета Людвига Эммануиловича Нобеля, посвященного промышленнику, меценату и общественному деятелю России XIX века.

Кроме того, специалисты проводят обследование сохранившихся мемориальных предметов из Дома Нобеля и готовят документы для их реставрации.

Фото: КГИОП