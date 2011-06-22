Для обновленного Ленинградского вокзала создали волнообразный навес

Генеральным проектировщиком и подрядчиком модернизации выступила компания "Мосинжпроект".

На обновленном Ленинградском вокзале в Москве установили навес волнообразной формы над платформами и распределительной зоной. Как сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов, проект конструкции разработали с применением технологии информационного моделирования, пишет spb.aif.ru

Навес включает более 3 тыс. кв. м остекления и обеспечивает комфортное перемещение пассажиров в любую погоду. Все комплектующие для его сборки изготовлены на российских предприятиях.

Использование цифрового моделирования позволило создать сложную геометрию криволинейных элементов, повысить точность производства деталей и ускорить процесс монтажа.

При изготовлении конструкции применялись современные станки, которые одновременно производили алюминиевые элементы и стеклопакеты со специальным покрытием. Благодаря точности изготовления удалось сократить объем сварочных работ и уменьшить необходимость использования тяжелой техники.

Ленинградский вокзал вновь начал принимать пассажиров в мае после масштабной модернизации. В результате обновления увеличилась пропускная способность объекта, площадь зоны ожидания выросла втрое, а количество посадочных мест увеличилось в полтора раза. Пересадки между метро, пригородными и дальними поездами, а также наземным транспортом организовали по принципу "сухие ноги" в едином теплом пространстве.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы