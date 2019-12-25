В Петербурге задержали оператора техцентра, связанного с телефонными аферами

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции".

В Петербурге правоохранители задержали администратора технического центра телефонных мошенников, который занимался обслуживанием сим-боксов.

По данным силовых структур, сотрудники полиции провели обыск в квартире жителя 2004 года рождения в Красносельском районе. Мужчина, как утверждается, выполнял указания кураторов и размещал оборудование для реализации мошеннических схем.

Технические устройства он устанавливал в арендованных квартирах и регулярно менял адреса, чтобы избежать обнаружения. Однако правоохранителям удалось установить помещение в Приморском районе, где находилось оборудование.

Во время обыска у задержанного изъяли два сим-бокса на 128 слотов и более 100 сим-карт.

По предварительным данным, через работу этого техцентра у граждан были похищены несколько десятков миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Инцидент произошел на Воронцовском бульваре, пострадавших нет.

Фото: Piter.TV