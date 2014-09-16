Щит "Надежда" почти завершил проходку тоннеля новой линии метро Петербурга

Проходка тоннеля к станции "Каменка" приблизилась к завершению.

Тоннелепроходческий комплекс "Надежда" завершает проходку двухпутного перегонного тоннеля на продолжении Невско-Василеостровской линии метро Санкт-Петербурга. На сегодняшний день щит прошел 2501 из 2507 проектных колец.

Строительство ведется на участке от станции "Беговая" до "Каменки" с промежуточной станцией "Богатырская". Одновременно специалисты выполняют бетонирование жесткого основания, укладку путевого бетона и монтаж вентиляционного перекрытия. На участке от стартового котлована до станции "Богатырская" первый этап уже завершен. Здесь полностью выполнено бетонирование основания тоннеля, уложено 520 метров путевого бетона и смонтировано вентиляционное перекрытие.

Жесткое основание практически готово по всей длине тоннеля. Исключение составляют только зоны будущих станций и участок, где разместят основную водоотливную установку. Также продолжается устройство путевого бетона. По первому пути выполнено около 3000 метров из 4000 запланированных. Вентиляционное перекрытие смонтировано на участке длиной около 1,5 км из необходимых 4 км. После завершения проходки строители приступят к монтажу рельсошпальной решетки, укладке рельсов и дальнейшему обустройству инженерных систем тоннеля.

Ранее мы рассказывали о том, что пожарные проверили станцию метро "Гостиный двор" после запаха гари. Официальных сведений о возгорании или пострадавших не поступало.

Фото: Telegram / "Подземник"