В Петербурге только два пляжа прошли проверку качества воды

Роспотребнадзор рекомендует не купаться в водоемах, где вода не соответствует нормативам.

В Санкт-Петербурге по итогам проверки Роспотребнадзора только 2 пляжа признали соответствующими санитарным требованиям. Специалисты исследовали качество воды в городских водоемах и выявили нарушения на большинстве мест отдыха.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 30 июля, специалисты изучили 208 проб воды из 9 акваторий, где расположены 22 пляжа.

Безопасной для купания признали воду только в Ольгинском водоеме и на 1-м Суздальском озере в Выборгском районе.

На остальных 20 пляжах, включая участки побережья Финского залива, озеро Разлив и другие популярные места отдыха, качество воды не соответствует установленным гигиеническим нормативам.

Кроме того, на Колонистском пруду в Пушкине и детском пляже реки Ижоры в Колпинском районе с 29 июня продолжаются работы по благоустройству.

В Ленинградской области специалисты проверили 180 проб воды в 20 зонах отдыха, расположенных на территории 9 муниципальных образований. По результатам исследований ни один из проверенных пляжей не признали соответствующим санитарным требованиям. В ведомстве отметили, что попадание загрязненной воды внутрь организма может привести к острым кишечным и энтеровирусным инфекциям, вирусному гепатиту А, а также другим инфекционным и паразитарным заболеваниям.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV