Следствие предъявило обвинение петербуржцу, который спрятал тело рабочего в Курортном районе

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному.

Следователи Курортного района Петербурга продолжают расследование уголовного дела по факту смерти мужчины после падения с высоты (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ.

В лесополосе у реки Сестры 28 июля прохожий нашел тело с признаками насильственной смерти. Было установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. На смене он упал с высоты пятого этажа и умер. А фигурант, чтобы скрыть происшествие, погрузил труп в машину и вывез его.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу