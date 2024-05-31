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Следствие предъявило обвинение петербуржцу, который спрятал тело рабочего в Курортном районе
Сегодня, 17:15
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Следствие предъявило обвинение петербуржцу, который спрятал тело рабочего в Курортном районе

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В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному.

Следователи Курортного района Петербурга продолжают расследование уголовного дела по факту смерти мужчины после падения с высоты (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ. 

В лесополосе у реки Сестры 28 июля прохожий нашел тело с признаками насильственной смерти. Было установлено, что погибший работал разнорабочим на строительном объекте. На смене он упал с высоты пятого этажа и умер. А фигурант, чтобы скрыть происшествие, погрузил труп в машину и вывез его. 

Злоумышленнику предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы рассказывали о том, что на КАД женщина уснула за рулем и сбила дорожных рабочих в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: курортный район, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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