На КАД женщина уснула за рулем и сбила дорожных рабочих в Петербурге

На КАД в Пушкинском районе автомобиль въехал в зону дорожных работ. Один рабочий погиб, второй получил тяжелые травмы.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга ночью 25 июля произошло смертельное ДТП в зоне проведения дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем Kia Ceed, уснула за рулем. Машина выехала в место проведения дорожных работ и сбила двух рабочих.

Один из пострадавших скончался в больнице. Второго мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что на внутренней стороне КАД в смертельном ДТП погиб пешеход.

Фото: Петербургская полиция