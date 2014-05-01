На КАД Петербурга произошло смертельное ДТП с тремя авто

В результате погиб водитель "Газели".

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Кольцевой автодороге Петербурга. Об этом сообщили в МВД России.

По предварительным данным, днем 6 августа на 98-м километре внешнего кольца 60-летний водитель "Газели", двигавшийся от деревни Низино в сторону деревни Ропша, вырезался в стоявший из-за технической неисправности в среднем ряду автомобиль ГАЗ. Затем второе транспортное средство столкнулось с КамАЗом и въехало в силовое ограждение.

В результате на месте аварии скончался управлявший "Газелью". Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти