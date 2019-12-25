Петербургские бренды впервые в этом году одновременно вошли в топ-12 самых продаваемых авто в России

Марка Jeland заняла 10-е место в рейтинге, а Esteo – 12-е.

Два автомобильных бренда, которые выпускают на заводах в Петербурге, попали в число 12 самых продаваемых в России по итогам сентября. Марка Jeland заняла 10-е место в рейтинге, а Esteo – 12-е. Как сообщил Денис Гаврилов в Telegram-канале AutoRun SPb со ссылкой на данные "Автостата", это первый случай в текущем году, когда оба петербургских производителя одновременно оказались в списке лидеров за месяц.

По словам эксперта, оба бренда в сентябре установили личные рекорды продаж. Объем реализации марки Jeland, выпускающей кроссоверы J6 и J7, за первый месяц осени составил 2567 машин. Это на 9% больше, чем в августе, и является лучшим результатом бренда за всё время.

Марка Esteo также обновила свой рекорд: за сентябрь было продано около 1700 автомобилей, что на 65% превышает показатели августа. В пресс-службе бренда отметили, что покупателей больше всего привлекают гибридные модели – V27, ET и ET8.

Напоминим, что в августе автобренд Jeland обогнал Jaecoo по продажам в Петербурге.

Фото: пресс-служба "АГР"