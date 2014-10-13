Автобренд Jeland обогнал Jaecoo по продажам в Петербурге

Всего с начала 2026 года в городе зарегистрировано 176 автомобилей этой марки.

Автобренд Jeland, производство которого локализовано на заводе в петербургских Шушарах, обошел марку Jaecoo по числу регистраций новых автомобилей в Северной столице. Согласно данным "Автостат-Инфо", которые приводит "Деловой Петербург", в июле текущего года было поставлено на учет 113 машин Jeland против 78 единиц Jaecoo.

Для компании Jeland этот результат стал третьим месяцем присутствия на российском рынке. Всего с начала 2026 года в городе зарегистрировано 176 автомобилей этой марки.

Помимо новичка рынка, положительную динамику в июле показали и другие игроки: LADA достигла лучшего месячного результата в году – реализовано 772 автомобиля, Geely обновляет максимум второй месяц подряд (506 регистраций, что на 20 больше июньского показателя), а Jetour впервые за год преодолел планку в 200 проданных машин за месяц, показав результат в 213 единиц. Производитель электромобилей Evolute почти повторил свой пиковый результат – 132 регистрации против 139 в июне.

Эксперты отмечают, что рынок авто Петербурга остается одним из самых мощных в стране. При этом спрос смещается в сторону локализованных моделей российской сборки, к которым относится и новый бренд Jeland.

Ранее мы сообщили о том, что авторынок Петербурга вырос на 12% за 7 месяцев.

Фото: пресс-служба "АГР"