Миронов предложил отменить проценты по ипотеке для семей с четырьмя детьми

Данная мера социальной поддержки граждан не только улучшит жилищные условия для миллионов семей, но также станет мощным стимулом для повышения рождаемости в стране.

В России предложили отменить проценты по ипотеке для семей с четырьмя детьми. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что льготная ставка должна действовать на весь срок полученного кредита, независимо от изменения экономической ситуации. Законодатель пояснил, что власти страны обязаны взять на себя компенсацию разницы между рыночной и льготной ставкой ао аналогии с тем, как система работает по другим программам поддержки населения.

Когда в семье трое, четверо, пятеро детей, квартирный вопрос встает особенно остро. Мы предлагаем установить для семей с тремя детьми ипотеку под 2% годовых, а для семей с четырьмя и более детей – полностью обнулить проценты по ипотечному кредиту. Это реальная, ощутимая мера, которая позволит семьям покупать жилье здесь и сейчас. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Сергей Миронов призвал правительство сформировать позицию о том, что семья является предметом гордости и уверенности в завтрашнем дне. А потека под два процента или "ноль процентов" – это именно та мера, которая скажет людям о том, что они нужны своей стране.

В Госдуме призвали возродить в России профессию лесника.

Фото: Piter.tv