ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военкомата в Краснодарском крае

Мужчина договорился о преступлении с куратором из мессенджера Telegram.

Российские силовые структуры предотвратили теракт в отношении сотрудника военкомата в городе Краснодаре. Соответствующими сведениями со СМИ поделились представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве заметили, что удалось задержать подозреваемого. Уточняется, что мужчина по заданию от куратора за материальное вознаграждение собирался взорвать частное транспортное средство. Автомобиль принадлежит сотруднику местного военного комиссариата.

В Краснодарском крае предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб путем убийства офицера Министерства обороны РФ. Фигурант задержан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства, содержащего взрывчатое вещество западного производства. ЦОС ФСБ России

В ФСБ РФ добавили, что подозреваемый в сентябре 2025 года инициативно контактировал через иностранный мессенджер Telegram с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. Сейчас против мужчины ведется расследования по части 3 статьи 222.1 статьи 275 и части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о незаконной покупке взрывного устройства, государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

ФСБ задержала в Мордовии россиян, обеспечивавших работу сим-боксов для ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России