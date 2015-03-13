В Новороссийске из-за атаки БПЛА обрушился путепровод

Андрей Кравченко сообщил об очередном происшествии на гражданской инфраструктуре из-за действий ВСУ.

Надземный путепровод обрушился в Новороссийске в результате атаки БПЛА. Соответствующее заявление через собственные аккаунты в социальных сетях сделал глава города Андрей Кравченко. Чиновник из российского региона уведомил местное население о том, в настоящее время движение транспортных средств на поврежденном участке прекращено.

На улице Магистральной в результате атаки БПЛА произошло обрушение надземного путепровода. Движение автотранспорта перекрыто, объезд - по улице Портовой либо через с.Кирилловка. Принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий. Андрей Кравченко, глава города

Глава Новороссийска заметил, что в одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА противника проломили крышу. Из-за данного инцидента есть двое пострадавших. ми оказались женщина вместе с шестилетним ребенком. Сейчас оба пациента находятся в тяжелом состоянии. Они были оперативно доставлены в городскую больницу. Раненым гражданам сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. На территории Приморского и Восточного районах города развернуты пункты временного размещения *ПВР), в которых на данный момент остаются порядка 90 человек.

Восьмилетний ребенок погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на Новороссийск.

Фото: Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска