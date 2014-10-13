Ранее о падении самолета сообщали в ГУ МЧС по региону.

Падение легкомоторного самолета Ан-2 на территории Самарской области произошло во время орошения полей. Соответствующим и данными с журналистами поделились представители пресс-службы Центрального МС транспортного управления Следственного комитета России. В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время пострадавший летчик госпитализирован.

Предварительно установлено, что 12 августа 2026 года в селе Новая Жизнь Кошкинского района Самарской области легкомоторный самолет АН-2 упал во время орошения полей. Пилот получил травмы и сейчас в больнице. сообщение от профильного ведомства

Напомним, что по информации от сотрудников пресс-службы Куйбышевском транспортной прокуратуры, Ан-2 упал в районе поселка Новая жизнь Кошкинского района. Инцидент произошел утром 12 августа 2026 года. Устанавливаются причины и обстоятельства падения воздушного судна.Организована проверка по поводу соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

Срок запрета на полеты для авиадебоширов в РФ могут увеличить до трех лет.

Фото: Следственный комитет России по транспорту