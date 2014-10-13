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Пожилая женщина лишилась 800 тыс. рублей из-за мошенников в Волосово
Сегодня, 10:01
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Пожилая женщина лишилась 800 тыс. рублей из-за мошенников в Волосово

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция задержала курьера мошенников, которые обманули пенсионерку на крупную сумму. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Еще в июне 82-летней женщине из города Волосово позвонили незнакомцы, убедившие под предлогом декларирования денежных средств отдать доставщику 800 тыс. рублей возле дома на проспекте Вингиссара. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Накануне на той же улице по подозрению в совершении преступления поймали 19-летнего уроженца Новгородской области. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: у подозреваемого в попытке мошенничества нашли схрон оружия на улице Блохина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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