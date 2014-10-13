У подозреваемого в попытке мошенничества нашли схрон оружия на улице Блохина

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейские Петербурга задержали мужчину, который покушался на хищение валюты у пенсионера и хранил дома арсенал оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в МВД России.

Еще в конце июля к правоохранителям обращался 71-летний местный житель с заявлением о попытке мошенничества. По словам потерпевшего, аферисты позвонили его внучке и убедили ее "задекларировать" накопления. Девушка показала незнакомцу сейф с 10 тыс. евро, однако предполагаемый курьер ушел без денег. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По подозрению в квартире на улице Блохина поймали 21-летнего уроженца Республики Башкортостан. Из комнаты хостела, где он жил, изъяли два травматических пистолета, охотничий карабин, четыре магазина к пистолетам и два к карабину, свыше 90 патронов различного калибра. Все это пригодно для стрельбы, один из пистолетов числился похищенным. Завели еще одно дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти