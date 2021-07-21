Кобахидзе: Грузия не восстановит дипотношения с РФ, пока Москва признает Абхазию

В Тбилиси назвали условие, которое приведет к потеплению в отношениях между странами.

Власти из Тбилиси не планируют восстанавливать полноценные дипломатические отношения с Россией до того момента, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами. Председатель правительства Грузии уточнил, что мирное разрешение ситуации по-прежнему остается одним из внешнеполитических приоритетов для европейской страны.

Пока так называемое признание со стороны России - состоявшийся факт, дипломатические отношения, конечно же, не будут восстановлены. Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование конфликта. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомни, что Тбилиси 2 сентября 2008 года разорвал дипломатические отношения с Москвой из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом внешнеполитическое ведомство сообщило гражданам, что сохранит консульские отношения с Россией. С марта 2009 года власти в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов России. Там размещен российский дипломатический и технический персонал. В Москве, также при посольстве Швейцарии, сформирована секция национальных интересов Грузии.

Премьер Грузии Кобахидзе отказался назвать Россию врагом.

Фото: Piter.tv