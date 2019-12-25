Ираклий Кобахидзе полагает, что политики из ЕС дискредитировали себя.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что действия европейской бюрократии привели к снижению доверия властей из Тбилиси и всего грузинского народа к Европейскому союзу. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами из информационного телеканала "Имеди". Председатель правительства Грузии уточнил, что общество сейчас воспринимает действия региональных структур как недружественные по отношению к себе.

Грузинский народ видит, что европейская бюрократия относится к нему враждебно и выражает это конкретными шагами. В такой ситуации доверие к европейской бюрократии резко снижается, и, к сожалению, это переносится и на доверие к Европейскому союзу. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомним, что взаимоотношения между Грузией и коллективным Брюсселем ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял собственный закон об иностранных агентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года в публичном пространстве говорил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Страны ЕС по-прежему критикуют внутреннюю и внешнюю политику действующих грузинских властей.

МВФ прогнозирует Грузии самые высокие темпы экономического роста в Европе.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze