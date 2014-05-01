"Нам мешали жить проблемы". Друг Усольцевых получил сообщение от пропавшей семьи

Сообщение пришло на почту, по которой он ранее переписывался с Сергеем Усольцевым.

Прошел почти год с момента пропажи семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Недавно от пропавшей Ирины якобы пришло таинственное голосовое сообщение, заявил в беседе с aif.ru исследователь и друг супругов Валентин Дегтерев.

По словам Дегтерева, на записи звучит голос, похожий на голос Ирины Усольцевой. Текст сообщения выглядит следующим образом: "Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет". Также автор послания отметил, что начался новый этап, который нужно прожить заново. В сообщении он попросил "простить за все".

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский предположил, что запись могли сгенерировать с помощью нейросетей. Кроме того, можно определить подлинность записи, но для этого потребуются специальные исследования.

Но Дегтерев уверен, что запись подлинная. Он проверил сообщение через специальное приложение, которое показало, что оно может быть настоящей. Собеседник издания предположил, что Усольцевы живы, но просто решили скрываться от людей.

Ранее была озвучена версия, что вероятным местом нахождения супругов Усольцевых являются Соединённые Штаты.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)