Врачи Всеволожской больницы спасли пациента с ножевым ранением сердца

Сейчас мужчина вернулся к привычной жизни, однако такие травмы не проходят бесследно.

В ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" рассказали об уникальном случае спасения 39-летнего Евгения, который получил ножевое ранение сердца. Тот факт, что мужчину с такой травмой успели довезти до приемного покоя, уже был чудом, поскольку при подобных повреждениях люди обычно погибают очень быстро из-за массивной кровопотери.

В больнице уточнили, что в один из вечеров Евгения доставили во Всеволожскую больницу, где в отделениях мгновенно развернулась напряженная работа. Когда на место прибыла реанимационная бригада скорой помощи, ножа в ране уже не было, а мужчина прижимал к месту удара полотенце в критическом состоянии. Бригада провела комплекс противошоковых мероприятий, поддерживая с ним контакт, после чего пациента удалось стабилизировать и экстренно доставить в лечебное учреждение. От поступления Евгения в стационарное отделение скорой медицинской помощи до начала операции прошло всего 20 минут. Хирург Денис Шабалин провел торакотомию и зашил рану левого желудочка длиной два сантиметра, операция длилась около часа. Врач вспомнил, что работать на сердце, сокращающемся из-за шока с частотой около 120 ударов в минуту, было словно оперировать во время шторма, но главным было не только остановить кровотечение, но и вывести пациента из тяжелейшего шока.

В больнице добавили, что из операционной пострадавшего перевели в отделение анестезиологии и реанимации для проведения массивной гемотрансфузии. К моменту поступления мужчина находился в тяжелом гиповолемическом шоке с тканевой гипоксией, что грозило почечной и печеночной недостаточностью вплоть до летального исхода, однако благодаря слаженной работе всех служб он выжил и избежал тяжелых осложнений. Уже на третьи сутки пациента перевели в хирургическое отделение для проведения обследований и подбора терапии, а через неделю его начали готовить к выписке.

Сам Евгений заявил, что это было практически невозможно, но он выжил, и поблагодарил всех врачей. Сейчас мужчина вернулся к привычной жизни, однако такие травмы не проходят бесследно: на месте ушивания формируется рубец, а участок сердечной мышцы больше не будет полноценно сокращаться, поэтому ему предстоит пожизненное наблюдение у кардиолога с регулярными ЭКГ и осмотрами.

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Фото: ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ"