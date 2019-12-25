"Впервые за долгие годы смог дышать": в Ленинградской областной больнице спасли пациента с редким орфанным заболеванием

Многие медицинские центры отказывались брать пациента из-за высокой сложности случая и отсутствия необходимых условий.

В оториноларингологическом отделении Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) успешно прооперировали 42-летнего Алексея. Мужчина страдает от редкого орфанного заболевания – первичной цилиарной дискинезии.

Этот генетический недуг нарушает работу ресничек эпителия дыхательных путей. Из-за патологии организм пациента лишен естественного механизма очищения: пазухи не могут самостоятельно избавляться от слизи, бактерий и вирусов. Как следствие, у Алексея развился хронический пансинусит – воспаление всех околоносовых пазух. Любая инфекция, попадая в носоглотку, закреплялась там надолго, вызывая тяжелейшее общее самочувствие и нанося удар по другим органам.

Многие медицинские центры отказывались брать пациента из-за высокой сложности случая и отсутствия необходимых условий. Однако в ЛОКБ взялись за спасение мужчины. Под руководством заведующего отделением Максима Афлитонова бригада хирургов провела многочасовую операцию. Вмешательство требовало от специалистов филигранной техники, так как анатомия дыхательных путей была серьезно изменена многолетним хроническим процессом.

Пациенты с первичной цилиарной дискинезией и хроническим пансинуситом – особая категория. Недостаточно просто выполнить операцию. Нужен комплексный подход, индивидуальный план и понимание, что малейшая ошибка может привести к тяжёлым осложнениям. В ЛОКБ созданы условия для безопасного лечения, и этот случай подтвердил: опыт и командная работа позволяют справляться со сложными задачами. Максим Афлитонов, заведующий оториноларингологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ)

Результат превзошел ожидания самого пациента. Алексей признался, что после хирургического вмешательства впервые за долгие годы почувствовал, что может свободно дышать.

Ранее мы сообщили о том, что врачи из Ленобласти 57 суток сохраняли беременность при подтекании вод.

Фото: Ленинградская Областная Клиническая Больница