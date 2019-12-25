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На Университетской набережной машина скатилась в Неву
Сегодня, 8:25
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На Университетской набережной машина скатилась в Неву

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По предварительным данным, внутри салона никого не было.

В центре Петербурга автомобиль оказался в Неве. Инцидент произошел на Университетской набережной в ночь на 30 сентября, рассказали очевидцы в социальных сетях.

В воду скатилась иномарка Chevrolet Cruze, которая сорвалась с ручника. По предварительным данным, внутри салона никого не было, пишет "Фонтанка". Рядом находились фридайверы. Они погрузились в реку и достали из транспортного средства личные вещи хозяина. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пьяный петербуржец упал в Неву с теплохода. Росгвардейцы подняли его на борт служебного катера. Также на причал на Дворцовой набережной вызвали скорую медицинскую помощь. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: происшествия, университетская набережная
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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