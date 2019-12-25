Экипаж разбившегося в Амурской области Ту-95 отвел самолет от домов

Правительство региона дало комментарий по ситуации.

Российский экипаж Ту-95 в Амурской области сделал все возможное для того, чтобы отвести самолет от жилых домов. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях пресс-службой регионального правительства. Ранее министерство по обороне страны уточнило, что боевой воздушный борт потерпел крушение. Трагедия зафиксирована при выполнении учебно-тренировочного полета. В результате происшествия погибли шестеро членов экипажа. Еще один человек получил травмы. Известно, что самолет приземлился в безлюдной местности.

При выполнении учебно-тренировочного полета рядом с Красноярово совершил аварийную посадку военный самолет Ту-95. Экипаж сделал все возможное для того, чтобы отвести самолет от жилых домов. сообщение от администрации Амурской области

Напомним, что на месте крушения самолета работают спасатели.

Самолет МЧС вылетел за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК.

Фото: Вконтакте / Амурская область