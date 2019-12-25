Семь человек погибли, еще 9 ищут после пожара на Амурском ГХК

Судьба еще девяти работников предприятия остается неизвестной.

Пожар полностью потушили на объектах строящегося Амурского газохимического комплекса. Из-под завалов сотрудники МЧС извлекли тела четырех работников подрядного предприятия, прибывших из КНР. Таким образом число жертв увеличилось до семи человек, сообщила пресс-служба АГХК.

В заявлении указали, что среди погибших один гражданин РФ и шестеро китайских специалистов. Судьба еще девяти рабочих из КНР остается неизвестной, их поиск продолжается.

К медикам за помощью обратились свыше 150 человек. После осмотра 36 пострадавших отправили в больницы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 работникам назначили амбулаторное лечение.

Для транспортировки пациентов в ведущие медицинские центры России задействована спецавиация МЧС России. Кроме того, на месте продолжают работать психологи.

Ранее мы сообщали, что взрыв и последующий за ним пожар произошли на территории АГХК 25 августа.

Фото: Piter.TV