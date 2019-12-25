Линченко: в Адмиралтейском районе завершается реконструкция «Дома Фокина»

Центр соцреабилитации планируют открыть в 2026 году.

Вице‑губернатор Николай Линченко проверил, как идёт реконструкция здания на Мясной улице в Адмиралтейском районе. В будущем здесь разместится центр социальной реабилитации, сообщил портал "Строительный Петербург".

Работы находятся на финальной стадии, общая строительная готовность — 80%. Ввести объект планируем уже в этом году. Николай Линченко, вице-губернатор

Речь идёт о приспособлении для современного использования части объекта культурного наследия регионального значения "Дом Фокина". Сегодня на объекте завершают фасадные, реставрационные и отделочные работы, одновременно идёт монтаж внутренних инженерных систем. Здание готовят к подключению отопления и электроснабжения.

Центр социальной реабилитации будет оказывать помощь инвалидам и детям‑инвалидам старше 14 лет. В структуре учреждения — отделения приёма и консультаций, социально‑медицинского сопровождения, адаптивной физкультуры и отработки навыков, а также отделение социальной занятости и досуга.

Для посетителей оборудуют зоны отдыха, бассейн, спортивные залы, зал обучения ходьбе, библиотеку, а также тренажёрные, танцевальный и актовый залы. Для комфортного передвижения между этажами будет оборудовано два лифта. Также предусмотрены пандусы, подъёмная наклонная платформа, расширенные дверные проёмы, смотровые панели в наружных дверях и контрастная маркировка на прозрачных поверхностях.

Фото: МАX/вице-губернатор Николай Линченко