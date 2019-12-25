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Девушку госпитализировали после ножевого нападения в центре Петербурга
Сегодня, 11:35
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Девушку госпитализировали после ножевого нападения в центре Петербурга

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В больнице ее состояние оценили как тяжелое.

Правоохранители по горячим следам задержали молодого человека, который ранил ножом девушку в центре Петербурга. Об этом рассказали в МВД России. 

Вечером 31 октября в полицию поступила информация о нападении на местную жительницу возле станции метро "Адмиралтейская". По предварительным данным, на Малой Морской улице между пьяным 19-летним парнем и 22-летней потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес ей удар ножом в область лица. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Напавшего поймали в Кирпичном переулке, нож с обломанным лезвием изъят. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: мужчина ранил соседа ножом на Новочеркасском проспекте. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: адмиралтейский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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