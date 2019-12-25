Девушку госпитализировали после ножевого нападения в центре Петербурга

В больнице ее состояние оценили как тяжелое.

Правоохранители по горячим следам задержали молодого человека, который ранил ножом девушку в центре Петербурга. Об этом рассказали в МВД России.

Вечером 31 октября в полицию поступила информация о нападении на местную жительницу возле станции метро "Адмиралтейская". По предварительным данным, на Малой Морской улице между пьяным 19-летним парнем и 22-летней потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес ей удар ножом в область лица. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Напавшего поймали в Кирпичном переулке, нож с обломанным лезвием изъят. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: мужчина ранил соседа ножом на Новочеркасском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти