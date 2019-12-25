Малый драматический театр убрал животных из своих постановок.

Малый драматический театр (МДТ) в Петербурге больше не будет использовать живых животных в своих спектаклях. Такое решение приняли после возмущения зрителей сценой с поросёнком в постановке "Повелитель мух".

В начале ноября посетители театра обратили внимание на эпизод, в котором на сцене находилось живое животное. По словам очевидцев, актёры проводили ножом по телу испуганного поросёнка, из-за чего он дёргался. После этого зрители обвинили театр в жестоком обращении с животным и потребовали отказаться от подобной практики.

В МДТ сообщили в социальных сетях, что поросёнка в спектакле больше не задействуют. Вместо живого животного теперь используют аудиозапись свиного визга.

В театре пояснили, что звуковой эффект звучит достоверно. При его создании живых животных не использовали, поэтому никто из них не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал, что Пиотровский рассказал о судьбе переданного в Мариинский театр органа из церкви Святой Екатерины.

Фото: Piter.TV