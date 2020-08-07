Пиотровский рассказал о судьбе переданного в Мариинский театр органа из церкви Святой Екатерины

Вице-губернатор отметил, что ответственность за театр несет Министерство культуры. Он пообещал обратиться к коллегам, чтобы узнать, какая судьба ждет инструмент, и предложил рассмотреть вариант переноса органа обратно в церковь.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил о судьбе органа из лютеранской церкви Святой Екатерины на Васильевском острове. Инструмент в 1950-е годы передали в Мариинский театр.

Пиотровский отметил, что существует определенное распределение полномочий, и ответственность за Мариинский театр несет Министерство культуры, в подчинении которого он находится. Учредителем театра является федеральный объект, но город взаимодействует с ним. Вице-губернатор признался, что как горожанин он не встречал орган в старом здании Мариинского театра, но не сомневается, что где-то он там имеется. По словам Пиотровского, он абсолютно уверен, что никакого забвения орган не ждет, хотя бы потому что у него есть инвентарный номер. Он предложил обратиться в министерство и в театр, чтобы узнать о судьбе инструмента, и возможно придумать общий выход из положения.

Пиотровский также отметил предложение о возможном переносе органа обратно в лютеранскую церковь Святой Екатерины на Большом проспекте. Он подчеркнул, что такие прецеденты существуют, когда на временное хранение в церкви передаются, например, музейные экспонаты.

