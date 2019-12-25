Под Тосно столкнулись КамАЗ и Scania: есть погибший и пострадавший.

В Тосненском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков. Авария случилась на дороге между посёлком Фёдоровское и деревней Пионер, сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

В результате ДТП водитель КамАЗа погиб на месте. Мужчину, находившегося за рулём Scania, госпитализировали до прибытия спасателей.

На место происшествия прибыли сотрудники Тосненского поисково-спасательного отряда и пожарные ПЧ 111. Они деблокировали тело погибшего водителя и передали его полиции.

Фото: MAX/Аварийно-спасательная служба Ленинградской области