В Приморском районе Петербурга могут провести митинг против трассы М-7.

Противники строительства магистрали М-7 планируют провести митинг в Удельном парке в начале декабря. Уведомление о предстоящей акции 21 ноября направили в администрацию Приморского района, сообщили представители инициативной группы в социальных сетях.

Участники инициативной группы заявили, что несколько лет пытаются обратить внимание городских властей на возможные последствия строительства трассы. По их словам, они собирали подписи, направляли обращения депутатам, в профильные комитеты и президенту, но не смогли добиться содержательного диалога. Ранее противники проекта передали в полпредство президента по Северо-Западному федеральному округу копии 22 тысяч подписей горожан.

Соглашение о намерениях по строительству М-7 губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Проект предусматривает создание дублёра Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса. Магистраль должна соединить Шпалерную улицу с Выборгским шоссе. Также планируется возвести мост через Неву в створе Арсенальной улицы. Объём инвестиций в проект оценивался примерно в 300 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)