После вмешательства прокуратуры отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине

Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. К мероприятию привлекли сотрудников Госавтоинспекции.

Покрытие проезжей части Октябрьского бульвара от Египетских ворот до Софийского бульвара в Пушкине имело трещины и ямы, что создавало опасность ДТП и угрожало жизни и здоровью водителей и пешеходов. В результате рассмотрений внесенных представлений нарушения устранили, асфальт отремонтирован.

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Литейному мосту стало быстрее и безопаснее после завершения ремонта.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга