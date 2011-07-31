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После вмешательства прокуратуры отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине
Вчера, 14:53
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После вмешательства прокуратуры отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине

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Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. К мероприятию привлекли сотрудников Госавтоинспекции. 

Покрытие проезжей части Октябрьского бульвара от Египетских ворот до Софийского бульвара в Пушкине имело трещины и ямы, что создавало опасность ДТП и угрожало жизни и здоровью водителей и пешеходов. В результате рассмотрений внесенных представлений нарушения устранили, асфальт отремонтирован. 

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Литейному мосту стало быстрее и безопаснее после завершения ремонта. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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