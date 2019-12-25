Троих мужчин задержали после стрельбы во дворе дома в Петербурге

В Кировском районе Петербурга трое мужчин устроили стрельбу из пистолета.

В Кировском районе Петербурга 26 сентября произошла стрельба во дворе дома на улице Козлова. В полицию поступило сообщение о неизвестных, которые стреляли в воздух из пистолета.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Они задержали троих мужчин в возрасте 40, 37 и 21 года. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения и отказались объяснять обстоятельства произошедшего. Правоохранители изъяли сигнальный пистолет и 5 гильз, которые направят на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД.

В отношении задержанных составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Мужчин поместили в специальное помещение для административно задержанных. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)