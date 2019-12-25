Организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге начали принимать заявки на возврат

Покупатели билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге начали получать сообщения от организаторов. Выступления американского рэпера запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене".
Как сообщили получатели писем журналистам "Фонтанки", организаторы готовят официальное объявление с актуальной информацией о концертах. Его должны опубликовать не позднее 30 сентября 2026 года. До этого зрителей попросили дождаться официального сообщения.
В письмах также указали условия возврата билетов. Приобретенные ранее билеты разделили на 2 категории в зависимости от даты покупки.
Билеты, которые зрители приобрели с 17 по 23 августа включительно, относятся к акционным. В случае отмены мероприятия по инициативе организатора за них предусмотрен возврат денежных средств.
Зрители, купившие билеты начиная с 24 августа, могут оформить возврат по собственному желанию. Организаторы сообщили, что заявки на возврат средств за такие билеты уже принимаются.
При этом окончательное решение о проведении концертов 10 и 11 октября пока не объявлено. Покупателям предложили дождаться официальной информации организаторов.
Ранее организатор объяснил исчезновение из афиши концерта Канье Уэста в Петербурге "хаосом".
Фото: сайт Say Agency
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